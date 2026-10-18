أمريكا: سقوط شاحنة تنقل ماشية من جسر علوي لتستقر فوق سيارة في كانساس سيتي

اندفعت عشرات الأبقار إلى أحد شوارع مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري، بعدما سقطت شاحنة نصف مقطورة كانت تحملها من جسر علوي على طريق سريع في وسط المدينة، واستقرت فوق سيارة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق وإطلاق عملية بحث عن الحيوانات التي نجت من الحادث وأصيبت بالذعر.

وقالت السلطات إن الحادث وقع قبل الساعة الثالثة صباحا بقليل، وإن جهود جمع الأبقار الناجية استمرت حتى أوائل فترة ما بعد الظهر.

وأضافت أن سائق الشاحنة وسائق السيارة التي سقطت الشاحنة فوقها أصيبا بجروح طفيفة، وتلقيا العلاج في مستشفيين محليين.

ووقع الحادث في يوم استضاف فيه فريق كانساس سيتي تشيفز فريق لوس أنجليس تشارجرز في مباراة ضمن دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين. ولم تتوقع السلطات حدوث اضطرابات كبيرة في حركة المرور المرتبطة بالمباراة، نظرا إلى التغطية الإعلامية الواسعة التي حظي بها الحادث.

وقال مايكل هوبكنز، رئيس كتيبة في إدارة الإطفاء بمدينة كانساس سيتي، إن بعض الأبقار قطعت عدة أميال قبل أن تتمكن الفرق من الإمساك بها.