كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سيدة بسب قائد سيارة أجرة بألفاظ خادشة وتهديده بإلحاق الأذى به، وادعاء أن زوجها ضابط شرطة بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد قائد السيارة، وتبين أنها تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، وأنه يقيم بمحافظة القليوبية.

وأضافت الوزارة أنه بسؤال السائق، أقر بأنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، وأثناء استقلال السيدة السيارة قيادته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، فوجئ باصطحابها عددًا من الأشخاص يتجاوز سعة السيارة، فطلب منها إلغاء الرحلة، إلا أنها تعدت عليه بالسب وهددته بإلحاق الأذى به، وادعت أن زوجها ضابط شرطة، ما دفعه إلى تصويرها لتوثيق الواقعة.

وأوضحت الوزارة أنه أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. وبمواجهتها، أقرت بأنها لم يسبق لها الزواج، وأنها ادعت كذبًا أنها زوجة ضابط شرطة لترهيب السائق، بعدما اعترضت على تصويره تعديها عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.