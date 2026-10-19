قالت الفنانة منى زكي، خلال حديثها عن فيلم "احكي يا شهر زاد"، إنها لا تتردد في خوض التجارب الفنية المختلفة عندما يجذبها السيناريو، معتبرة أن الفن لا يمكن أن يكون حبيس "الكومفورت زوون"، منطقة الراحة، لأن الاستمرار فيها يجعل الفنان يكرر نفسه ويفقد قدرته على الإبداع.

وأضافت "زكي" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الأحد، أنها لا تنشغل بالتفكير فيما إذا كانت التجربة تقع ضمن "الكومفورت زوون" لديها أم لا، بل تنجذب إلى خوضها واكتشاف مساحات جديدة في أدائها.

وتابعت أن الفنان الراحل أحمد زكي سبق أن تحدث معها عن عدم الرغبة في البقاء داخل "الكومفورت زوون"، لكنها لم تكن تفهم مقصده عندما كانت صغيرة، قبل أن تدرك مع مرور الوقت أن الإبداع لا يتحقق دون التجربة والاختلاف.

واستكملت أن خوض التجارب الجديدة يمثل بالنسبة لها نوعًا من العلاج، ضاربة المثل بمواجهة الخوف من الأماكن المرتفعة، من خلال تجارب مثل القفز بالمظلات، مضيفة أن الإنسان يمتلك قدرات كبيرة، لكن الظروف المحيطة به والخوف قد يدفعانه إلى التقليل من إمكاناته.

وتطرقت إلى الخوف من الفشل، مؤكدة أنه شعور طبيعي، خاصة عندما يرغب الإنسان في الحفاظ على ما حققه من نجاح، لكن الإخلاص والصدق في العمل يتركان أثرًا لدى الجمهور، حتى إذا تعرض الفنان للفشل أكثر من مرة.

وأعربت عن إعجابها بالفنانة غادة عبد الرازق وبقوتها الفنية وتفردها، مشيرة إلى أن غيابها لفترات طويلة لا يمنع الجمهور من انتظار ظهورها مجددًا، وهو ما يعكس الأثر الذي تتركه الأعمال الفنية المخلصة في نفوس المشاهدين.

واستطردت أنها شاهدت مؤخرًا لقاءً لغادة عبد الرازق، وأرادت أن توصل إليها رسالة مفادها أن ظهورها بعد الغياب يحظى باهتمام الجمهور، لأن أعمالها السابقة تركت علامة واضحة لدى الناس، مؤكدة أن الفنان الحقيقي يستطيع الحفاظ على مكانته بفضل ما يقدمه من أعمال صادقة ومخلصة.