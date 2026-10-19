أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، استمرار التنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف القضايا التي تهم المنطقة، باعتبارهما «اللاعبين الرئيسين بوضوح».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، إن القاهرة تبحثت وتتشاور مع الرياض في جميع القضايا التي تهم المنطقة.

وعلق على رؤية الإعلامي يوسف الحسيني لبعض التصريحات الإيرانية والتي وصفها بأنها «تدعو للتعجب والريبة والدهشة، وأنها أقرب لمحاولات قطع الطريق، ومحاولات أخرى للهروب إلى الأمام»، قائلًا إن هذه التصريحات «يُسأل فيها صاحبها».

واستكمل أن مصر تُعتبر من الدول التي تتفق سياستها المعلنة وتتشابه مع ما يُقال داخل الغرف المغلقة وما يُنفذ على الأرض، متابعًا: «مقدرش أقول إن كل الناس بتعلن أمور، في حاجات بتبقى مواقف تفاوضية».

وأشار إلى أن جميع الدول في المنطقة تدرك صعوبة الوضع الحالي، وتبحث عن مخرج، مستدركًا أن المشكلة تتمثل في رغبتها الخروج بأكبر قدر من المكاسب.

ونوه إلى ضرورة تقديم التنازلات والتوصل لحلول وسطى مربحة لجميع الأطراف، قائلًا: «لازم أبقى في الآخر عاقل ومتوازن وأعرف إن أنا لازم أخذ حاجة وأدي حاجة».

وأضاف: «أنا لو توصلت إلى أن آخذ من أحد كل المكاسب وأنا أخرج 100% أنا بخلق مشكلة جديدة قادمة لي في الطريق، وأزرع بذور مشكلة قادمة».