منى زكي: تكريم في الجونة أعاد إليّ ذكريات بدايتي على المسرح في عمر 13 عامًا

قالت الفنانة منى زكي، عن تكريمها في مهرجان الجونة السينمائي، إنها استرجعت ذكريات مسيرتها الفنية قبل حضور المهرجان بنحو 10 أيام، عندما ذهبت لمشاهدة مسرحية لفرقة "كراكيب"، مخصصة للأطفال ومقتبسة من رواية "أوليفر تويست".

وأضافت "زكي" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الأحد، أنها ذهبت لمشاهدة مجموعة من الشباب والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات والعشرينيات، إلى جانب عدد من الكبار، وتساءلت في الطريق عما يشعر به هؤلاء الأطفال قبل الصعود إلى المسرح، وتخيلت حماسهم وحيويتهم، قبل أن تتذكر بدايتها وهي في عمر 13 سنة، عندما كانت تقدم باللغة العربية الفصحى وتشعر بالانبهار لفكرة الوقوف على خشبة المسرح.

وتابعت أن هذه اللحظة أعادت إليها ذكريات رحلتها الفنية، معبرة عن شعورها بالامتنان خلال وقوفها على المسرح في مهرجان الجونة السينمائي وتكريمها، وتذكرها كيف وقع عليها الاختيار والوقوف أمام فنانات كبيرات، من بينهن إلهام شاهين ويسرا وليلى علوي.

وأعربت عن امتنانها للسيناريست الراحل وحيد حامد، مؤكدة أن له فضلًا كبيرًا عليها، إذ ساهم في توسيع مداركها وتطوير شخصيتها وفهمها للأشياء، كما وجهت الشكر إلى زملائها، ومن بينهم المخرج شريف عرفة.

وكرم المهرجان فى حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي الفنانة منى زكى، بجائزة الإنجاز الإبداعي، احتفاءً بمسيرتها الفنية وإسهاماتها الممتدة فى السينما المصرية والعربية.