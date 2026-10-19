متحدث الخارجية: مصر تعمل بفاعلية منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية لإنهاء الأزمة

قال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية إن مصر تمتلك مبادئ وقيم معلنة لضبط حركة سياستها الخارجية، وإن هناك اتساقًا كبيرًا بينها وبين تحركاتها الدبلوماسية الفعلية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، إلى أن مصر تسهم بفعالية في النقاشات حول كيفية احتواء التوتر وخفض التصعيد في الشرق الأوسط، منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية.

واستكمل أن القاهرة شاركت في جميع النقاشات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والمجموعة الرباعية «r4» التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، وتدفع نحو المسار السياسي وتقديم مقترحات ومبادرات حقيقية لاحتواء الأزمة.

وتابع أن «أهم إثبات على الدور الفعال المصري من وجهة نظر وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية هي أننا نعمل بفاعلية لإنهاء هذه الأزمة واحتوائها».

وأشار إلى تحركات الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على مدار الـ7 أشهر الماضية، واتصالات شبه اليومية مع مختلف الأطراف الدولية، سواء على المستوى العربي أو الإقليمي، أو الغربي والأوروبي، باعتبارها «أهم دور تقدر تقوم به الدبلوماسية المصرية».