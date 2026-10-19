محمود مسلم: البرلمان يتجه للموافقة على إرسال قوات مصرية للدفاع عن السعودية إذا طلبت المملكة الدعم

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن مجلس النواب يتجه إلى الموافقة على تفويض إرسال قوات مصرية للدفاع عن المملكة العربية السعودية، حال طلب الرياض دعم القاهرة في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها.



وأضاف خلال لقاء مع قناة «العربية الحدث»، مساء الأحد، أن مجلس الدفاع الوطني اتخذ ثلاثة قرارات مهمة بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، تضمنت تأكيد التضامن الكامل مع السعودية، والاستعداد لتقديم الدعم اللازم لها، وتكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية.

وأوضح أن موقف مجلس الدفاع الوطني ينطلق من الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة بين الشعبين المصري والسعودي، ومن مكانة البلدين باعتبارهما قلب الأمة العربية، إلى جانب الترابط الوثيق بين الأمن القومي المصري والسعودي والعربي.

وأشار إلى أن مصر أبدت استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم اللازمة والممكنة إلى المملكة، بما يساعدها على الدفاع عن أمنها واستقرارها، وحماية مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

وأكد أن مجلس النواب يناقش مبدأ إرسال القوات، بينما تظل أعدادها ونوعيتها وطبيعة مهامها ضمن مقتضيات الأمن القومي التي تحاط بالسرية.

وقال إن الأحزاب الممثلة في البرلمان أيدت الطلب بأغلبية كبيرة، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، مشيرًا إلى استمرار المناقشات البرلمانية خلال اليومين المقبلين، وإلى أن الاتجاه العام داخل المجلس يمضي نحو الموافقة.

ولفت مسلم إلى أن الحوار الاستراتيجي بين مصر والسعودية مستمر منذ بداية الحرب الإيرانية، وأن القيادتين المصرية والسعودية تتبادلان التنسيق والتشاور حول التطورات الإقليمية ومساحات التحرك المشترك.

ووصف جماعة الحوثي بأنها أداة في يد إيران لتهديد الدول العربية، معتبرًا أن تحركاتها الحالية تضعها خارج إطار الانتماء إلى الأمة العربية، وأن مصر تدرك طبيعة ما يتعرض له الخليج العربي من مخططات تستهدف أمنه واستقراره.

وقال: «العلاقة المصرية السعودية قوية وتاريخية بين الشعبين، ولدينا شهيدة مصرية سقطت منذ أيام في الرياض إثر هجمات الحوثيين على المملكة.. الدم واحد بين مصر والسعودية، والأمن القومي المصري جزء من الأمن القومي السعودي، ومصر لن تنسى الوقفات التاريخية للمملكة معها».

وأكد أن ما يشهده البرلمان والشارع المصري من تضامن مع السعودية ودعم لأمنها يدحض الشائعات التي تحدثت خلال فترات سابقة عن وجود توتر في العلاقات بين البلدين.