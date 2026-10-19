منى زكي عن روتين العناية ببشرتها: أستخدم ماء الأرز وبعض المنتجات الطبيعية

أوضحت الفنانة منى زكي حقيقة تصريحاتها عن روتين العناية ببشرتها، مؤكدة أنها لم تقل إنها لم تخضع من قبل لإجراءات تجميلية مثل الفيلر والبوتوكس، وإنما تقصد أنها تحرص على إطالة الفترات الفاصلة بين مرات إجرائهما، مع الاهتمام ببشرتها من خلال روتين يومي.

وقالت منى زكي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة النهار، على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي، إنها تتبع روتينًا للعناية ببشرتها صباحًا ومساءً، يتضمن استخدام ماء الأرز وبعض المنتجات الطبيعية، موضحة أن هذا ما تقصده عندما تتحدث عن اهتمامها ببشرتها.

وشددت على أنها لا تقصد الإيحاء بأنها لم تستخدم الفيلر أو البوتوكس من قبل، لكنها تحاول المباعدة بين مرات إجرائهما، قائلة إن حديثها عن الروتين اليومي يأتي في إطار إجابتها عن أسئلة الآخرين بشأن طريقة عنايتها ببشرتها.

وجاء توضيحها خلال حديثها مع لميس الحديدي عن روتين الصباح والمساء، بعدما أشارت الإعلامية إلى أن ما بداخل الإنسان ينعكس على مظهره الخارجي، وهو ما دفع منى زكي إلى توضيح المقصود من حديثها عن وسائل العناية الطبيعية.