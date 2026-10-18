اتساع رقعة تفشي إيبولا في الكونغو إلى إقليم ثامن

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، عن اتساع نطاق تفشي فيروس إيبولا ليصل إلى إقليم ثامن في شمال البلاد.

وسجلت وزارة الصحة حالتي إصابة، بينهما حالة وفاة واحدة، في إقليم نورد أوبانجي المحاذي لجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين لشابين في العشرينات من عمرهما يعيشان في منطقة وابيندا الصحية الحدودية مع إقليم باس أويلي، الذي شهد تسجيل إصابات بالفيروس سابقاً.

وسجلت السلطات ما لا يقل عن 9400 حالة إصابة، من بينها أكثر من 4500 حالة وفاة، منذ إعلان تفشي الوباء في منتصف مايو، ما يجعله الأكثر فتكاً في تاريخ الكونغو.

وانتقلت عدوى الفيروس إلى دول أخرى، من بينها أوغندا المجاورة التي أعلنت لاحقاً خلوها من المرض، وكينيا التي سجلت حالتها السابعة أمس السبت، بينما لم تسجل جمهورية أفريقيا الوسطى أي حالات مؤكدة حتى الآن.