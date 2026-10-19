منى زكي بعد تكريمها في الجونة: «هحلم وهفضل أحلم ولسه عايزة أحلم»

قالت الفنانة منى زكي إنها لم تتخيل في طفولتها أن تقف يومًا على مسرح مهرجان الجونة السينمائي لتتسلم جائزة عن مسيرتها، مؤكدة أن ما حققته جاء بتوفيق من الله وبسعيها وراء الأعمال التي تحبها، من دون اعتماد على علاقات أو تخطيط مسبق للوصول إلى التكريم.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء الأحد: «بخطط إني أعمل اللي بحبه فقط»، موضحة أنها اعتذرت في بداياتها لأساتذة كبار عن المشاركة في أعمالهم عندما لم تجد في الأدوار المعروضة ما يحمسها، رغم استغراب المحيطين بها من اتخاذ هذه المواقف قبل أن تحقق شهرتها.

وأشارت إلى أنها كانت تبحث دائمًا عن الأدوار التي تناسبها وتشعر تجاهها بالشغف، وقد تعتذر عن دور بسبب افتقاده إلى الجديد أو لعدم اقتناعها بطريقة كتابة الحوار، قائلة عن حصولها على جائزة الإنجاز الإبداعي: «أنا هحلم وهفضل أحلم ولسه عايزة أحلم»، ومؤكدة أن أحلامًا جميلة راودتها خلال السنوات الماضية تحققت بالفعل.

وتحدثت عن التغيرات التي طرأت على مشاعرها مع التقدم في العمر، موضحة أن الفنان يحتاج إلى فهم المرحلة العمرية التي يعيشها حتى يقدم مشاعر وتجارب صادقة تتناسب معها، وأن مصادر الألم والحساسية لديها تغيرت عما كانت عليه في الثلاثينيات.

وأكدت أنها وصلت منذ سنوات إلى قناعة بأهمية فهم مشاعرها والتعبير عنها بصدق، بما يساعدها على التعامل مع تجاربها الإنسانية وتقديمها فنيًا بصورة أكثر نضجًا.

وكرم مهرجان الجونة السينمائي منى زكي خلال حفل افتتاح دورته التاسعة، ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها وإسهاماتها الممتدة في السينما المصرية والعربية.