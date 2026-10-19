قال البطل الأولمبي كرم جابر، إن هناك أشكالا من لعبة المصارعة خارج مصر توفر فرصة احتراف اللعبة، مشيرا إلى أن مباريات "WWE" الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن "اتفاقات أول عن أخر لن أقول إنها تمثيل".

ورأى خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر شاشة MBC" مصر" أنها تشبه الأفلام السينمائية ولكن بطابع رياضي، قائلا: "الفيلم الأمريكاني عملوه حقيقي بس رياضي".

وأكد أن مجريات النزالات والعروض داخل الحلبة "يُتفق عليها بين اللاعبين قبل خوض اللقاء".

وكشف عن تلقيه عروضا بعد أولمبياد 2004 للمشاركة في تلك العروض، متابعا: "كنت على دارية بكل المعلومات، والعروض لم تبهرني، حتى إذا أصيب بكرسي أو أي شيء فهذا يزيد الإثارة، ويجعل الموضوع يظهر أنه جدي".

وأشار إلى أن الرياضات العنيفة، بما فيها المصارعة، لابد وأن تشهد إصابات قوية نظرا لطبيعتها العنيفة، موضحا أن المصارعة الحرة وحدها هي التي تضم نظام احتراف، تنظم مباريات احترافية لتلك اللعبة.

وبشأن استمراره في اللعبة حتى اليوم، أشار إلى خوضه مباريات مرحلة عمرية تُعرف بـ "الرواد"، المخصصة لمن هم بعد سن الخامسة والثلاثين.

ولفت إلى أن الفئة C يتراوح أعمار المشاركين فيها بين 45 إلى 50 عاما، لافتا إلى مشاركته العام قبل الماضي ضمن الفئة B .