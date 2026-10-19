جهاز تنمية المشروعات: نبحث عن المشروعات التي توفر دخلا مستداما لتمكين المرأة اقتصاديا

قالت شيرين عاصم، رئيس قطاع المعارض بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المعارض تُعتبر منصة فعلية لتسويق المنتجات، يتفاعل فيها العارض مع العميل.

وأوضحت خلال تصريحات عبر قناة «dmc»، مساء الأحد، أن هذا التفاعل يُمكن العارضين من بناء قاعدة عملاء توفر لهم دخلًا مستدامًا بالإضافة إلى أن التعرف على آرائهم في المنتجات والاستفادة منها في تطويرها.

وأشارت إلى تدريبهم العارضين على طريقة عرض المنتج وتغليفه، وآلية تنميته وتطويره، بالإضافة إلى حساب تكاليف الإنتاج والنقل والشحن، وغيرها.

ومن جانبها، تحدثت نسمة الغرابلي، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن التمكين الاقتصادي للمرأة عبر المشروعات الصغيرة.

ونوهت إلى أن المشروع يُمكن أن يبدأ بامتلاك مهارة، أو حرفة، أو فكرة، أو من الاحتياج.

ولفتت إلى أن بعض السيدات يمتلكن مهارات في الحرف والأنشطة التراثية، مثل الحرف اليدوية، وصناعة السجاد والملابس وغيرها، بما يتيح بدء مشاريع في هذه القطاعات.

وأضافت أن الجهاز يدرس أفكار السيدات ومدى احتياج السوق لها قبل تنفيذها، مشيرة إلى أن «فكرة من غير احتياجات وسوق مش هينفع نشتغل عليها».

وتابعت أن الجهاز يبحث عن المشروعات التي توفر دخلًا للسيدات الباحثات عنه، بما يتناسب مع البيئة التي يعيشون بها، ومهارتهن.

وذكرت أن الجهاز يعمل على تنمية مهارات السيدات وإكسابهن مهارات جديدة، بالإضافة إلى العمل على تدريبهن وتأهيلهن وتثقيفهن.