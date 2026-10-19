منى زكي عن أحمد حلمي: علاقتنا قائمة على المساندة وتبادل المسئوليات

قالت الفنانة منى زكي إن علاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمي قامت دائمًا على المساندة وتبادل المسئوليات، مؤكدة أن كلًا منهما يوفر للآخر الظروف التي تساعده على العمل والنجاح، بعيدًا عن الشعور بالمنافسة الفنية بينهما.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء الأحد، أن توزيع المسئوليات بينهما يتغير وفقًا لظروف العمل، قائلة: «بنبدل الوظائف، أبقى أنا مشغولة أوي يبقى هو بيشيل مهمات معينة لها علاقة بإيميلات ومدارس»، مشيرة إلى أنها تحرص بدورها على تخفيف الأعباء عنه عندما ينشغل بتصوير أحد أعماله.

وأوضحت أنها اختارت أحمد حلمي شريكًا لحياتها بالنظر إلى شخصيته وصفاته الإنسانية، من دون التفكير في مكانته الفنية أو تأثير الزواج في نجومية أي منهما، قائلة: «اخترت الإنسان أكيد 100%»، مضيفة أنها تعتقد أنه اختارها للسبب نفسه، إلى جانب إعجابه بأعمالها قبل أن يتعارفا.

وأكدت أن سنوات الزواج منحتهما فرصة للنضج معًا وفهم احتياجات كل طرف بصورة أعمق، معتبرة أن نجاح اختيار شريك الحياة يرتبط بمعرفة معدنه، وفهم احتياجاته، وإدراك الوقت المناسب لتجاوز الخلافات وإعادة ترتيب الأمور بما يحافظ على استقرار الأسرة.

ورأت أن مشاركة أحمد حلمي لها المجال الفني تمنحه قدرة كبيرة على فهمها، موضحة أن وجود شريك تستطيع التحدث معه عن أكثر الأشياء التي تحبها وتمارسها منذ سنوات يمثل إحدى أهم مميزات علاقتهما.