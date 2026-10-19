 دون إصابات.. السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بلاستيك في المرج - بوابة الشروق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 5:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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دون إصابات.. السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بلاستيك في المرج

مصطفى راضي
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 5:32 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 5:32 م

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بلاستيك بالمرج، دون تسجيل إصابات، حيث جرت عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن بلاستيك، وبناءً على تعليمات اللواء وائل صبيح، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، انتقلت 4 سيارات من القوات إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق داخل مخزن بالطابق الأرضي، وقطعت الأجهزة المعنية، التيار الكهربائي عن موقع الحريق للتسهيل على رجال الحماية المدنية في عمليات إخماد النيران المشتعلة في المكان.

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