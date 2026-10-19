 نبيل فهمي: حريصون على حشد الدعم العربي والدولي للجيش اللبناني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نبيل فهمي: حريصون على حشد الدعم العربي والدولي للجيش اللبناني

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 5:57 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 6:36 م

استقبل العماد رودولف هيكل، قائد الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر قيادة الجيش اللبناني في اليرزة، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الأمنية في لبنان، والجهود التي يبذلها الجيش اللبناني للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وأشاد الأمين العام بالدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني الباسل، وما يتحمله من مسئوليات جسيمة في ظل التحديات الراهنة، مؤكدا دعم جامعة الدول العربية للمؤسسة العسكرية اللبنانية وجهودها في بسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.

كما شدد على حرص الجامعة على حشد الدعم العربي والدولي للجيش اللبناني، ومواصلة الجهود لحث المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، على تحمل مسئولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.


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