وزير الخارجية الإيراني يحمّل واشنطن مسئولية انعدام الأمن في مضيق هرمز

حمّل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة مسؤولية "انعدام الأمن" في مضيق هرمز، الذي يشكّل محور التوترات بين طهران وواشنطن منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أواخر فبراير الماضي.

وقال عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: "الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، إضافة إلى الحصار الاقتصادي، تشكّل المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في منطقتنا"، وذلك بعدما أشار في وقت سابق إلى "الخليج ومضيق هرمز".

وسبق أن صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز لا يزال مطروحًا أمام الولايات المتحدة، موضحًا أن حركة الملاحة يمكن أن تعود خلال ستة أيام من موافقة واشنطن على المقترح.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي، خلال لقائه صحفيين في بغداد الأحد، قوله إن مسار إعادة فتح المضيق واضح، رغم تعثر المفاوضات بين الطرفين واتهام طهران للإدارة الأمريكية بالمماطلة وعدم الجدية.

وكانت إيران قد قدمت مقترحها في منتصف سبتمبر، متضمناً مطالب برفع الحصار البحري المفروض عليها، وتخفيف العقوبات على صادراتها النفطية، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج، ووقف الأعمال العدائية على مختلف الجبهات.

في المقابل، تتمسك الولايات المتحدة بموقفها بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني، الذي يمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين الجانبين.