- أمين عام الجامعة العربية: أي ترتيبات بديلة لليونيفيل يجب أن تحظى بقبول بيروت وتستند إلى قرار دولي



أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، يمثلان أولوية في التحرك العربي، مشدداً على وجود إجماع عربي على مساندة لبنان في استعادة كامل أراضيه المحتلة، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية واستهداف المدنيين واستمرار الاحتلال.

وقال فهمي، خلال لقاءاته مع الرئيس اللبناني جوزف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في إطار زيارته الرسمية إلى لبنان، إن زيارته تعكس التزاماً عربياً بدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً حرص الجامعة العربية على تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم للبنان واللبنانيين.

وأوضح الأمين العام، عقب لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا، أنه بحث معه خطورة الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على لبنان والمنطقة، مشيراً إلى استعداد الجامعة العربية لإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية والغربية لحشد الدعم للبنان، ومؤكداً تأييد العالم العربي أولوية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

وعقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، وصف فهمي المباحثات بأنها مهمة ومثمرة، مؤكداً أنه سيتابع الأفكار التي طرحها بري في المحافل العربية والدولية. وشدد على أن توحيد الصف اللبناني وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الاضطلاع بمسئولياتها يمثلان أولوية للتحرك العربي، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الاحتلال واستهداف المدنيين.

وأشار فهمي إلى أن زيارته المرتقبة إلى جنوب لبنان تحمل رسالة سياسية، وتهدف إلى الاطلاع ميدانياً على الأوضاع في المناطق المتضررة، معتبراً أنها خطوة أولى نحو تحرك عربي أوسع لحشد الدعم السياسي والمادي للبنان، بما في ذلك دعم الجيش اللبناني.

وفيما يتعلق بمستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أكد الأمين العام أن استمرار وجودها تحت مظلة الأمم المتحدة يمثل الخيار الأفضل لضمان تحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه لبنان، معرباً عن أسفه للتوجه نحو إنهاء مهمتها، ومشدداً على السعي للحفاظ على وجود دولي فاعل في جنوب لبنان.

وأضاف أن أي ترتيبات بديلة لليونيفيل يجب أن تحظى بقبول لبنان، وأن تستند إلى قرار دولي وغطاء من الشرعية الدولية، لافتاً إلى العمل مع لبنان والمجتمع الدولي لبحث ترتيبات تضمن أمن الحدود اللبنانية في إطار الشرعية الدولية.

وعقب لقائه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، أكد فهمي أن قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير بشأن لبنان يمثل أساس تحركه لدعم الدولة اللبنانية، موضحاً أن القرار أكد دعم الدولة الوطنية اللبنانية، وتعزيز الوفاق اللبناني–اللبناني، ومساندة الجهود اللبنانية لمعالجة قضايا البلاد.

وشدد على أن الدعم العربي لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يشمل تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً حرصه على التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الجامعة وترجمة المساندة العربية إلى خطوات عملية تستجيب لاحتياجات لبنان.

ولفت فهمي إلى أن لقاءاته مع القيادات اللبنانية أتاحت له الاستماع إلى أولويات لبنان وتقييم قياداته للأوضاع السياسية في المنطقة والمشرق، موضحاً أنه حرص على أن يكون لبنان من أولى محطات زياراته الخارجية تأكيداً للأهمية التي يحظى بها في إطار العمل العربي المشترك.

وأكد الأمين العام أنه سيعود إلى القاهرة بتقييم شامل وفهم دقيق لأولويات لبنان واحتياجات الدولة اللبنانية، بما يسهم في تحديد مسارات التحرك العربي خلال المرحلة المقبلة.