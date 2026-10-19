 رئيس الوفد يشكل لجنة للنظر في تظلم الدكتور أيمن محسب بعد استبعاده من انتخابات الهيئة العليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوفد يشكل لجنة للنظر في تظلم الدكتور أيمن محسب بعد استبعاده من انتخابات الهيئة العليا

محمد الكميلي
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 5:29 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 5:29 م

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم 267 لسنة 2026، بتاريخ 19 أكتوبر 2026، بتشكيل لجنة للنظر في التظلم المقدم من النائب الدكتور أيمن محسب سالم فرج، ضد قرار لجنة التظلمات باستبعاده من الترشح لعضوية الهيئة العليا للحزب.

ونص القرار على تشكيل اللجنة وفقًا للترتيب الأبجدي، برئاسة الدكتور المستشار أشرف محمد السعيد محمد عيسى، عضو المجلس الرئاسي للوفد، وعضوية كل من اللواء أحمد محمد عبدالحميد الحصي، المحامي، والمستشار بهجت الحسامي، عضو المجلس الرئاسي، والدكتور حسن أحمد صالح، المحامي، والدكتور محمد العيوطي، المحامي، والعميد محمد سمير، مساعد رئيس الوفد، واللواء مصطفى زكريا عبدالمجيد، مساعد رئيس الوفد لشؤون المتابعة.

وتختص اللجنة بالنظر في التظلم المقدم من الدكتور أيمن محسب، وسماع جميع الأطراف المذكورة في التظلم ومرفقاته.

وحدد القرار موعد اجتماع اللجنة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026، على أن تنتهي من أعمالها في اليوم نفسه، مع اعتبار قرارها نهائيًا.

وأكد القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات.

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