الحكومة الفرنسية تحسم الجدل بشأن إلغاء مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

حسمت الحكومة الفرنسية الجدل المثار حول إمكانية إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، في ظل تصاعد أعمال الشغب والعنف التي تشهدها البلاد منذ يوم السبت.

وأكد سيباستيان ليكورنو، رئيس الوزراء الفرنسي، عدم وجود أي خطط لإلغاء المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح ليكورنو، في تصريحات للصحفيين، أن السلطات قررت فرض حظر جزئي مساء الاثنين، بهدف حماية المواطنين والممتلكات والمتاجر، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تعلن حالة الطوارئ إذا استدعت الظروف ذلك.

من جانبه، شدد لوران نونييز، وزير الداخلية الفرنسي، على أن إقامة مباريات كرة القدم لن تتأثر بأعمال العنف والنهب التي تشهدها البلاد، في إشارة إلى استمرار الاستعدادات لإقامة المواجهات الأوروبية في موعدها المحدد.

وتشهد عدة مدن فرنسية احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، تطورت خلال الأيام والساعات الأخيرة إلى أعمال عنف واضطرابات أثارت مخاوف بشأن الأوضاع الأمنية.

وفي السياق ذاته، يستعد ليل الفرنسي لاستضافة جالاتاسراي التركي، يوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وسط تأكيدات رسمية باستمرار إقامة مباريات كرة القدم رغم الأحداث الجارية.