السعودية تطلق إنذارات مبكرة في 4 مناطق خلال يوم واحد

أطلقت السلطات السعودية، الاثنين، إنذارات مبكرة للتحذير من أخطار في 4 مناطق بالمملكة، شملت الرياض والخرج ونجران وجازان، دون الكشف عن طبيعتها أو أسبابها، قبل إعلان زوال الخطر عنها لاحقا.

وجاءت التحذيرات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، التي أطلقت صباح الاثنين إنذارات لسكان جازان (جنوب غرب) ونجران (جنوب)، قبل أن تشمل لاحقا العاصمة الرياض (وسط) ومحافظة الخرج (وسط).

وفي تنبيهات لاحقة، أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن المناطق الأربع، داعيا السكان إلى مواصلة اتباع تعليمات السلامة وتجنب التجمهر والتصوير.

كما حذر من أن تصوير أو نشر أو تداول معلومات تتعلق بعمليات التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها يعرض مرتكبي ذلك للمساءلة القانونية.

ولم تكشف السلطات السعودية طبيعة الأخطار التي استدعت إطلاق الإنذارات، أو أسبابها، أو ما إذا كانت قد أسفرت عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وبذلك، شهدت المملكة إنذارات مبكرة في 4 مناطق خلال يوم واحد.

وتأتي الإنذارات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية منذ يوليو الماضي، بالتزامن مع تصاعد المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية في اليمن.

وتركزت الهجمات الحوثية خلال أكتوبر الجاري على مطارات الملك خالد بالرياض وأبها وجازان ونجران والدمام، إلى جانب منشآت نفطية ومواقع عسكرية، وفق بيانات سعودية وإعلانات للحوثيين.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.