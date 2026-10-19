 رئيس وزراء هولندا وشريكه ينتظران مولودهما الأول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء هولندا وشريكه ينتظران مولودهما الأول

أمستردام (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 6:56 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 6:56 م

أعلن رئيس الوزراء الهولندي روب يتن (39 عاما) وخطيبه نيكولاس كينان (29 عاما)، اليوم الاثنين، عبر منصة إنستجرام، أنهما ينتظران مولودهما الأول.

وكتب الرجلان: "شخص مميز للغاية في طريقه إلينا. نراك في عام 2027 أيها الصغير".

وأعربا عن "امتنانهما البالغ" لمتبرعة البويضات وللأم البديلة ليزا وعائلتيهما، وأضافا: "لولاكم لما كان أي من هذا ممكنا".

وتُظهر الصورة المنشورة الرجلين وهما يحملان صورة الأشعة الفوق صوتية (السونار).

ويعد يتن أول رئيس وزراء أعلن مثليته في هولندا منذ بداية العام. أما كينان، وهو أرجنتيني الجنسية، فهو لاعب هوكي محترف وعضو في المنتخب الوطني الأرجنتيني.

وكان الزوجان يخططان للزواج هذا العام، إلا أنه تم تأجيل الزفاف إلى العام المقبل، وأرجعا ذلك إلى جدول أعمال رئيس الوزراء المزدحم.


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