مرسيليا يندد بنهب متجره الرسمي وسط الاضطرابات في فرنسا

أعلن ناديا أولمبيك مرسيليا وليل، المنافسان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، تعرض متجريهما الرسميين للنهب خلال الاضطرابات التي شهدتها فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع.

وأدان نادي مرسيليا، اليوم الاثنين، حادث نهب متجره الواقع في شارع «لا كانيبيير»، الشارع الرئيسي التاريخي للمدينة، فيما وجه نادي ليل الشكر إلى جميع من قدموا له المساعدة والدعم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي سياق متصل، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، طلبًا باستقالة وزير الداخلية لوران نونيز، عقب احتجاجات 17 أكتوبر، فيما أقر نونيز بأن الشرطة «فقدت السيطرة» في بعض المدن، مشيرًا إلى وجود «ثغرات في استباق» الأحداث خلال الاستعدادات.