رئيس الحكومة المغربية الجديدة: قضايا الشباب تحظى بأولوية خاصة في برنامج العمل

- تكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات شرط أساسي لإعادة بناء الثقة في العمل العمومي

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيس الحكومة المغربية الجديدة، إن قضايا الشباب تحظى بأولوية خاصة في برنامج الحكومة.

وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، خُصصت لتقديم البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، أن هناك سبع أولويات متكاملة للبرنامج الحكومي، تتعلق بتوطيد دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد وصيانة الهوية وتماسك المجتمع، وضمان العيش الكريم والدولة الاجتماعية وإدماج الشباب وتأمين السيادة الاستراتيجية وبناء اقتصاد قادر على تمويل هذا الطموح.

وتابعت أن قضايا الشباب حاضرة في المشاركة السياسية والمؤسساتية، والاستراتيجية الوطنية المندمجة لصالح الشباب، وجودة المدرسة العمومية والتوجيه والتكوين المهني، وتثبيت الفلاحين الشباب بالوسط القروي.

وشددت على أن الحكومة ستضع استراتيجية وطنية مندمجة لصالح الشباب، ترتكز على حكامة منسجمة وشاملة، وعلى تحسين الإطار المؤسساتي، بما يضمن لهذه الفئة حقوقًا واضحة ومواكبة وولوجًا للفرص الاقتصادية.

وأكدت أن تكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ الممارسة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان والحريات، يشكلان شرطًا أساسيًا لإعادة بناء الثقة في العمل العمومي وفي الحياة السياسية بشكل عام.

وأوضحت أن هذا البرنامج يقوم، في المقام الأول، على هذه القناعة السياسية الجوهرية، مؤكدة أن الحكومة ستعزز هذه الثقة من خلال الحضور المؤسساتي، والتفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة للمعارضة، وتقوية المشاركة المواطنة.

وأكدت التزام الحكومة بالعمل على تقريب العدالة من المواطنين، عبر إطلاق برنامج للتحديث يشمل، في الوقت نفسه، الوصول العادل إلى القضاء ويكفل الأمن القانوني.

وشددت على التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها خيارًا وطنيًا ثابتًا، من خلال القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية ترصد الحصيلة الإيجابية للبلاد وتدعم وتيرة منجزاتها، عن طريق ترسيخ إدماج بُعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية.