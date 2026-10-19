أُصيب 4 فلسطينيين، اليوم الاثنين، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين بالضرب في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

فيما أحرق مستوطنون مركبتين واعتدوا على مزارعين خلال قطفهم الزيتون، بالتزامن مع اعتقالات نفذتها القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب وصل الأناضول، إن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات جراء الاعتداء بالضرب في منطقة فرخة غرب سلفيت، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفي سلفيت أيضا، هاجم مستوطنون مزارعين في منطقة واد الشاعر شرق المحافظة، وأحرقوا مركبتين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الوكالة، أن مستوطنين آخرين اعتدوا بالضرب على مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة واد العين ببلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وفي محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلية طفلا خلال اقتحام قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، قبل أن تطلق سراحه لاحقا قرب مدخل القرية، بحسب "وفا".

وذكرت الوكالة، أن القوات اقتحمت القرية وانتشرت في مناطق متفرقة منها، واحتجزت الطفل لفترة قبل الإفراج عنه.

وفي محافظة قلقيلية شمالي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، شابين وطفلين من قرية كفر قدوم شرق المدينة، وفق "وفا".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن القوات داهمت المنطقة الشمالية من القرية، واعتقلت الشابين والطفلين أثناء قطفهم ثمار الزيتون.

وفي الخليل جنوبي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين عقب اعتداء نفذه مستوطنون على قاطفي الزيتون في مسافر يطا، وفق مصادر محلية للأناضول.

وأفادت المصادر، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم الزيتون في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، وحاولت منعهم من إكمال القطاف، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة واعتقلت اثنين من المزارعين.

وتشير معطيات فلسطينية رسمية إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، موزعين على 194 مستوطنة ونحو 400 بؤرة استيطانية.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة عام 2023، تتكثف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتشمل هذه الاعتداءات الإرهابية، قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراضٍ زراعية، وسرقة ثمار، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.