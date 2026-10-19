فلوريدا تصدر مذكرة اعتقال بحق الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت ولاية فلوريدا الأمريكية، مذكرة اعتقال بحق رئيس كوبا السابق راؤول كاسترو، على خلفية إسقاط القوات الجوية الكوبية طائرتين صغيرتين تابعتين لمنظمة كوبية للمنفيين في عام 1996، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وقال المدعي العام لولاية فلوريدا جيمس أوثماير اليوم الاثنين، عند إعلان التهم ومذكرة الاعتقال على مستوى الولاية: "ما حدث لم يكن حادثا، بل كان جريمة قتل."

وقد أسفر إسقاط الطائرتين عن مقتل أربعة أشخاص، ثلاثة منهم مواطنون أمريكيون.

وفي مايو الماضي، وجهت الحكومة الأمريكية اتهاما لكاسترو البالغ من العمر 95 عاما.

وقال أوثماير في مؤتمر صحفي: "هنا في ولاية فلوريدا يمكننا توجيه تهم منفصلة خاصة بنا." وأضاف أن سكان ميامي انتظروا تحقيق العدالة لفترة طويلة جدا.

وكان الشقيق الأصغر للزعيم الثوري فيدل كاسترو (1926-2016) يشغل منصب وزير الدفاع في الدولة الكاريبية الاشتراكية عندما تعرضت الطائرتان للهجوم.

يشار إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا شابها التوتر لعقود. وقد تدهورت الأوضاع في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب العقوبات وحظر النفط.