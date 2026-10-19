عمرو أديب: الرئيس السيسي تجاوز فكرة الحديث عن الإنجازات في افتتاح منتدى مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاوز فكرة الحديث عن الإنجازات في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن كلمة الرئيس بعثت بإشارة بأن الإنجازات موجودة وسيتم الحديث عنها لكن الأمر المهم هو الحديث عن مخاوفه والوضع الذي لا يريد أن تصل مصر إليها.

وأوضح أن الرئيس السيسي يحرص على تكرار الحديث عن مخاوفه من أي أوضاع قد تهدد استقرار الدولة وهو نابع من خوف على الوطن وبالتالي يحث المصريين دائمًا لأن يحافظوا على وطنهم.

ونوه إلى أن كل مرحلة في الأزمنة السابقة كانت بداية كل مرحلة جديدة تكون فيها الدولة تحت تأثيرها تصفيرها من كل شيء من مقدراتها مستشهدًا بفترات بدء حكم الرئيسين الراحلين أنور السادات وحسني مبارك، وأكد أن الرئيس السيسي بدأ توليه المسئولية في مصر وهي مثقلة بالكثير من المشكلات.

وشدد على أن الرئيس السيسي قرر أن تكون مصر دولة طبيعية ويكون أول رئيس يخرج من منصبه بشكل طبيعي، وأن يسلم الدولة وهي واقفة على قديمها وتملك القدرة ولديها الحد الأدنى من القدرة على الاستمرار ليأتي من يليه ويكمل الطريق.

وتابع: «هاجس الرئيس السيسي اليوم هي إن فكرة طربقها دي لا مكان لها فهي تجعل الدولة مطمعا لغيرها.. مصر دولة كبيرة وتستحق الاستقرار».