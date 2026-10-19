استطلاع إسرائيلي: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو بـ12 نقطة

أظهر استطلاع نشرته القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، قبل 8 أيام من الانتخابات، اتساع الفجوة بين معسكري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، إذ حصل معسكر المعارضة على 55 مقعدًا للأحزاب الصهيونية، مقابل 51 مقعدًا لأحزاب الائتلاف الحاكم، فيما تقدم آيزنكوت في تفضيلات رئاسة الوزراء بنسبة 45 بالمئة مقابل 33 بالمئة لنتنياهو.

وبحسب الاستطلاع، الذي أُجري قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر الجاري، يحصل حزب "يشار" بقيادة جادي آيزنكوت على 24 مقعدًا في انتخابات الكنيست، فيما يحصل حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو على 21 مقعدًا.

وينال حزب "معًا" بقيادة نفتالي بينيت 14 مقعدًا، ويحصل حزب "الديمقراطيين" بقيادة يائير جولان على 9 مقاعد، وهي النتيجة نفسها التي تحققها "القائمة العربية المشتركة" بقيادة يوسف جبارين، التي يرتفع رصيدها للمرة الأولى إلى هذا العدد.

وفي بقية النتائج، يحصل حزب "شاس" الحريدي بقيادة أرييه درعي على 8 مقاعد، وهو العدد نفسه الذي يناله كل من حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيجدور ليبرمان وحزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير.

كما يحصل حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي بقيادة يعقوب آشر على 7 مقاعد، وهو العدد نفسه الذي تناله قائمة "الصهيونية الدينية والهوية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين، فيما تحصل القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس على 5 مقاعد.

ووفق الاستطلاع، ترتفع حصيلة المعسكر المعارض لنتنياهو بمقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق، لتصل إلى 69 مقعدًا، منها 55 للأحزاب الصهيونية و14 للأحزاب العربية، مقابل 51 مقعدًا لأحزاب الائتلاف الحاكم.

واختفى ما يُعرف بـ"المعسكر الثالث" من خريطة توزيع المقاعد، بعد تراجع قائمة "جنود الاحتياط- الاقتصادي"، بزعامة يوعاز هندل ويارون زيلخا، إلى ما دون نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.

وفي سؤال عن الشخصية الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، حصل آيزنكوت على تأييد 45 بالمئة مقابل 33 بالمئة لنتنياهو، ليتسع الفارق بينهما إلى 12 نقطة مئوية، مقارنة بـ10 نقاط في الاستطلاع السابق.

وفي مقارنة أخرى، حصل بينيت على تأييد 39 بالمئة مقابل 34 بالمئة لنتنياهو، فيما قال 22 بالمئة إن أيا منهما غير مناسب للمنصب، وأجاب 5 بالمئة بأنهم لا يعرفون.

وتناول الاستطلاع أيضًا تأثير إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه العلني لنتنياهو في الانتخابات؛ إذ قال 12 بالمئة إن الإعلان عزز دعمهم لحزب "الليكود"، بينما أفاد 17 بالمئة بأنه قلل احتمال تصويتهم للحزب، وقال 64 بالمئة إنه لن يؤثر في تصويتهم.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر الجاري، وسط منافسة بين معسكر نتنياهو وأحزاب المعارضة، في ظل استمرار الانقسام السياسي بشأن مستقبل الحكم.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، بأنه غير واثق من الفوز في الانتخابات و"قلق للغاية"، إذ يتطلب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحصول على ثقة 61 نائبًا على الأقل من أصل 120 في الكنيست (البرلمان).

ويرأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ أواخر عام 2022، فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال في 21 نوفمبر 2024، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما يُحاكم نتنياهو في إسرائيل منذ عام 2020 بتهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفي صحتها.