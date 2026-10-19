نسمة محجوب من منتدى مصر 2026: الفنان مش مطلوب منه يكون واعظا أو نموذجا مثاليا في كل حاجة

قالت الفنانة نسمة محجوب إن الفن قادر على التأثير في مشاعر الشباب وأفكارهم وسلوكهم، لكنه لا يستطيع وحده تغيير المجتمع، مؤكدة أن الفنان يتحمل مسؤولية تجاه جمهوره، خاصة الشباب الذين قد يرونه مصدرًا للإلهام.

وأضافت نسمة، خلال مشاركتها في جلسة «الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى مصر 2026، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن الفن من أقوى وسائل التواصل مع الإنسان، لأنه «مش بيخاطب العقل بس، لكنه بيخاطب المشاعر والوجدان».

وأوضحت أن أغنية أو مشهدًا سينمائيًا أو شخصية مسرحية قد تدفع الجمهور إلى التفكير في قضية اجتماعية أو إنسانية، وفهم تجارب مختلفة، والنظر إلى العالم من وجهة نظر الآخرين، بما يعزز قيم التعاطف واحترام الاختلاف وتقبّل الآخر.

وشددت على أن دور الفن لا يتمثل في فرض رؤية محددة على الشباب أو إخبارهم بما هو صحيح وما هو خاطئ، وإنما مساعدتهم على التفكير ومراجعة قناعاتهم بأنفسهم، قائلة: «أحيانًا بيكون دور الفن إنه يخلينا نسأل الأسئلة، بدل ما نتكلم عن التسامح واحترام الاختلاف بشكل مباشر».

وأكدت محجوب أهمية تقديم القيم الإنسانية من خلال حكايات وتجارب تشبه حياة الشباب، بدلًا من الاكتفاء بالخطاب الوعظي، موضحة أن العمل الفني الذي يتناول تجربة إنسانية حقيقية يمنح الجمهور فرصة أكبر للتفاعل مع رسالته.

وأضافت أن تحويل القيم إلى سلوك يحتاج إلى فرص عملية للمشاركة، من خلال مبادرات وأنشطة تطوعية في المدارس والجامعات، بما يساعد الشباب على تطبيق معاني الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وتطرقت نسمة إلى مسؤولية الفنان تجاه جمهوره، موضحة أن وعيه بتأثير اختياراته الفنية وسلوكه العام يمثل جزءًا أساسيًا من مصداقيته. وقالت: «الفنان مش مطلوب منه يكون واعظ أو نموذج مثالي في كل حاجة»، لكنه مطالب بالوعي بتأثيره، لأن التناقض بين كلامه وسلوكه قد يضعف رسالته أمام الجمهور.

وفي ختام كلمتها، أكدت نسمة محجوب أن الفن يحتاج إلى بيئة داعمة تشمل الأسرة والمدرسة والمؤسسات الثقافية والإعلام، حتى يمتد تأثيره إلى الحياة اليومية، مضيفة: «أنا مؤمنة إن الفن مش مطلوب منه يغيّر العالم في أغنية، لكنه يقدر يبدأ تغييرًا حقيقيًا في إنسان».

وأدار الجلسة الكاتب محمد سلماوي، بمشاركة عدد من الشخصيات، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الإعلام، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أشرف عزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمخرج خالد جلال، والكاتبة سماح أبو بكر عزت.