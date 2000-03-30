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أعداد جريدة الشروق
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غادر مصابًا.. مرموش يقود توتنهام للفوز الأول أمام كوفنتري

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 12:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 12:06 ص

نجح توتنهام في تحقيق انتصاره الأول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما تغلب على كوفنتري سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وبدأ توتنهام المباراة بقوة، حيث افتتح جيمس ماديسون التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يعود كوفنتري إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل الذي أحرزه جاك رودوني مع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 59، أعاد النجم عمر مرموش التقدم لتوتنهام، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه، محرزًا أول أهدافه بقميص النادي اللندني.

وشهدت الدقائق الأخيرة خروج مرموش من أرض الملعب بسبب الإصابة، حيث غادر في الدقيقة 88، ليحل ماثيس ديل بديلًا له، قبل أن ينجح بن ديفيز في تسجيل الهدف الثالث لتوتنهام بالدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، مؤكدًا انتصار فريقه.

ورفع توتنهام رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، ليتقدم إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.


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