رئيس تعليم النواب: مدارس النيل تحصل مصروفات جيدة وتتلقى دعما من الموازنة وتحقق خسائر

قال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ووزير التعليم الأسبق، إن بعض الطلاب يلتحقون بكليات معينة لا تتناسب مع قدراتهم الحقيقية، بسبب الضغط المجتمعي أو المجموع الذي حصلوا عليه.

وأضاف، خلال جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا؟ وهل يؤهلهم ذلك؟» بمنتدى مصر 2026، أن مدارس النيل بدأت منذ نحو 20 عامًا أو أقل، وتضم حاليًا نحو 14 ألف طالب فقط، مؤكدًا أنها مدارس جيدة أُنشئت بهدف استلهام تجربة شهادة الدبلومة البريطانية (IG)، مع إضافة مواد الهوية الوطنية إليها لتقديم منتج تعليمي مصري.

وتساءل الشيحي عن أسباب غياب التوسع وعدم تحقيق التقدم المطلوب بعد كل هذه السنوات، إلى جانب المشكلات الكثيرة التي لحقت بتلك المدارس.

ولفت إلى أن لجنة التعليم بمجلس النواب عقدت عدة جلسات لمناقشة هذا الملف، مؤكدًا أنها قضية «يجب أن تواجه».

وتابع: «هذه المدارس تحصل مصروفات جيدة، وتحقق خسائر، وتأخذ دعمًا من موازنة الدولة، وأعدادها قليلة ولا تزداد، وتحتاج إلى إعادة النظر».

وأضاف أن التعليم التكنولوجي يمثل أحد المسارات لتوفير فرص عمل حقيقية للطلاب وتوجيههم إلى المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق التكامل المنشود بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.

ولفت إلى أن بعض المسارات الحالية في مراحل التعليم قبل الجامعي تفتقر إلى وجود امتداد دراسي مناظر لها داخل الجامعات، مشددًا على ضرورة التوافق والربط بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لضبط تلك المسارات.