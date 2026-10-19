شيّع أهالي وأسرة الفتاة ضحية واقعة القتل على يد خطيب صديقتها، في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثمانها إلى مقابر بهتيم، وسط حالة من الحزن والأسى بين أفراد أسرتها وأهالي المنطقة.

وسادت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي، خاصة أن الفتاة نورا كانت تستعد لبدء حياة جديدة، إذ كان من المقرر إقامة حفل زفافها بعد شهر، إلا أن الواقعة أنهت حياتها قبل تحقيق حلمها.

وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة إثر إصابتها بطلق ناري من سلاح خرطوش بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «نورا»، البالغة من العمر 17 عامًا، وهي طالبة بالمرحلة الثانوية ومقيمة بعزبة رستم، إثر إصابتها بطلق خرطوش في الوجه والصدر، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وكشفت التحريات أن خطيب صديقة المجني عليها هو المتهم في الواقعة، وأن الطلقة التي أودت بحياتها خرجت من سلاح ناري «فرد خرطوش» كان بحوزته، قبل أن يفر هاربًا من مكان الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف بين صديقة المجني عليها، وتدعى «ذكرى»، وخطيبها، فذهبت «نورا» برفقة صديقتها وخطيبها في محاولة للصلح بينهما وإنهاء الخلاف. وأثناء وجودهم معًا، كان المتهم يحمل سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، وأثناء لهوه به خرجت طلقة أصابت المجني عليها في الوجه والصدر، لتسقط أرضًا وتفارق الحياة في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد بالتحريات.