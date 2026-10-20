تامر أمين: الوعي والمكاشفة ورسم خارطة الطريق من بين أهم أهداف منتدى مصر

قال الإعلامي تامر أمين، إن من أهم ما يستهدفه منتدى مصر 2026 هو تعزيز الوعي الجمعي، والمصارحة والمكاشفة بشأن ما أنجزته الدولة، إلى جانب وضع رؤية وخارطة طريق للمسار الديمقراطي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن المنتدى جاء في توقيت تشهد فيه المنطقة تحديات وتهديدات متعددة، ما يتطلب فهمًا واضحًا لما تتعرض له مصر، وأسباب هذه التحديات، وكيفية التعامل معها والخروج منها، مشيرًا إلى أن الوعي كان من أبرز الكلمات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية.

ورأى أن أحد أهم أهداف المنتدى يتمثل في تحقيق الوعي الجمعي بين رئيس الدولة ومؤسساتها ونخبتها وإعلامييها وشعبها، بحيث يكون الجميع على دراية بما يحدث، وما تواجهه الدولة، وما هو مطلوب خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن الهدف الثاني يتمثل في تقييم مسيرة الدولة والحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 2014 وحتى الآن، من خلال كشف حساب يوضح ما تحقق من إنجازات، ومجالات التقدم والتأخر، والمشكلات والمعوقات، مؤكدًا أن المواطن هو الأقدر على تقييم هذه المسيرة، شريطة امتلاكه المعلومات اللازمة لذلك.

وشدد على ضرورة أن يحقق المنتدى المصارحة والمكاشفة والشفافية بشأن المعلومات، وألا تنتهي فعالياته دون الوصول إلى هذه الأهداف، بما يتيح للمواطن تكوين رؤية واضحة عن مسار الدولة خلال السنوات الماضية.

واستكمل أن الهدف الثالث يرتبط برسم رؤية وخارطة طريق للمسار الديمقراطي خلال السنوات المقبلة، مستشهدًا بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مدة رئاسته ستنتهي في عام 2030، وأنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة أو يُجرى أي تعديل يمس الدستور.

واعتبر أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس الاهتمام بمستقبل المسار الديمقراطي في مصر، وضمان قدرة الشعب على الاختيار بين مرشحين أكفاء ووطنيين في انتخابات 2030، بما يضمن استمرار ما تحقق من بناء خلال السنوات الماضية، وعدم هدمه.

وانطلقت فعاليات منتدى مصر 2026، اليوم الاثنين، بالعاصمة الجديدة، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه يستهدف تعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع إلى آراء المواطنين وشواغلهم بشأن القضايا والملفات التي تمس حياتهم اليومية، ومناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي انطلاق فعاليات منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة اولويات التنمية في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وفتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، بشأن أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.

ويعقد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري في العاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.