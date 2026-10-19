عراقجي: أوروبا تدفع ثمن حساباتها الخاطئة مثل الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، إن أوروبا تدفع ثمن حساباتها الخاطئة مثل الولايات المتحدة، معتبرًا أن سياساتها تسببت في اندلاع حروب ومشكلات عديدة حول العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران.

وذكر عراقجي أن أوروبا متواطئة مع الولايات المتحدة في الهجمات على بلاده، مشيرًا إلى الأحداث في فرنسا.

وأضاف: "على أوروبا أن تواجه الحقيقة؛ فأوروبا، تمامًا مثل الولايات المتحدة، تدفع ثمن أخطائها، وسياساتها الخاطئة هي سبب العديد من الحروب والمشكلات الراهنة في العالم".

وأكد عراقجي أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لمعالجة أزمات المنطقة، وأن المشكلات لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية.

من جانبه، اتهم لافروف الولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمة إيران دون مبرر، مؤكدًا استعداد بلاده للمساعدة في تجاوز الأزمة.

وشدد لافروف على ضرورة ضمان أمن الملاحة في الخليج وعدم تكرار الهجمات على إيران.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال لافروف إن الحكومة الأوكرانية وبعض الدول الأوروبية تتصرفان بشكل غير مسؤول، معربًا عن شكره لإيران على دعمها للخطط التي عرضتها روسيا.