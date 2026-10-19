نتنياهو ينشر فيديو لمكالمة ترامب: أتوقع لك فوزا ساحقا

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة «إكس»، يوثق مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضمنت إعلان الأخير دعمه لنتنياهو وتوقعه تحقيق فوز «ساحق» في الانتخابات المرتقبة.

وخلال المكالمة التي جرت الأحد، قال ترامب لنتنياهو إنه يتوقع فوزه بفارق كبير، فيما وصف نتنياهو الرئيس الأمريكي بأنه «أعظم صديق حظيت به إسرائيل على الإطلاق، وبفارق كبير».

وقال نتنياهو إنه تحدث مع ترامب عقب إعلان الأخير دعمه له في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال أيام، مشيرًا إلى أن الجانبين سيواصلان العمل معًا من أجل «القضاء على التهديد الإيراني نهائيًا»، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».

وأعلن ترامب دعمه لنتنياهو في وقت متأخر من حملته الانتخابية، في خطوة تمثل دعمًا سياسيًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يواجه منافسة انتخابية صعبة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر امتنع خلالها ترامب عن تأييد نتنياهو علنًا، في ظل خلافات بينهما، أبرزها خلاف وقع في يونيو الماضي، عندما انتقد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووصفه بأنه «مجنون»، على خلفية خلافات بشأن الحرب في لبنان.

دعم في وقت حرج

وكتب ترامب، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن نتنياهو «رئيس وزراء محارب عظيم، وشريك أكبر من ذلك من أجل السلام، في مكافحة إيران».

ومن المقرر أن يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في 27 أكتوبر الجاري، في أول انتخابات وطنية تشهدها البلاد منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.