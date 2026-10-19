إيران تستدعي السفير الألماني احتجاجا على اتهامات أمنية

استدعت إيران السفير الألماني لدى طهران، أكسل ديتمان، إلى وزارة الخارجية، وأبلغته احتجاجًا رسميًا على خلفية توقيف ألمانيا شخصين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات على مسئولين في جمعيات مؤيدة لليهود وإسرائيل، واتهام طهران بالوقوف وراء ذلك.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، أبلغت طهران السفير الألماني احتجاجها الرسمي على تصريحات صدرت عن مسؤولين ألمان واتهمت إيران.

وأُبلغ الدبلوماسي الألماني أن الاتهامات الأمنية الموجهة إلى إيران تمثل "أسلوبًا تستخدمه إسرائيل وبعض الدول الغربية منذ فترة طويلة ضد طهران"، وأن تقديم دعم قضائي لادعاءات لا أساس لها من الصحة من شأنه النيل من مصداقية النظام القضائي الألماني.

وكانت ألمانيا قد أوقفت شخصين للاشتباه في تخطيطهما لاستهداف رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، جوزيف شوستر، ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، فولكر بيك.

ويُشتبه في أن الشخصين كانا يخططان لتنفيذ الهجمات نيابة عن إيران.

وعلى خلفية هذه التطورات، استدعت ألمانيا بدورها السفير الإيراني لدى برلين، مجيد نيلي أحمد آبادي، إلى وزارة الخارجية.