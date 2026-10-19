الشرطة الفرنسية تفرض حظر تجول خلال الليل في منطقتين بباريس سعيا للسيطرة على الاضطرابات

فرضت شرطة باريس حظر تجول خلال الليل اليوم الاثنين في منطقتين بالعاصمة الفرنسية في محاولة لمنع المزيد من أعمال العنف، بعد عطلة نهاية الأسبوع شهدت أسوأ أعمال شغب في فرنسا منذ سنوات واستهدفت مقار بلديات في عدة مدن ومباني عامة أخرى وآلاف الشركات في جميع أنحاء البلاد.

وقالت شرطة باريس في بيان إن الأمر يستهدف حماية "الناس والممتلكات من أعمال العنف والنهب".

ويمنع حظر التجول أي شخص من الدخول أو البقاء حول ساحة الجمهورية حيث وقعت أعمال الشغب أول أمس السبت، وحي التسوق "ليه هال" الذي تعرض للنهب.

وسيكون حظر التجول ساري المفعول من الساعة 11 مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة 6 من صباح غد الثلاثاء، كما تقرر حظر التجمعات والمظاهرات من الساعة 8 مساء.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد دعا في وقت سابق إلى فرض حالات حظر تجول "محدودة للغاية" و"محلية" في المدن لمنع المزيد من أعمال الشغب والنهب.

وفي شمال فرنسا، فرضت السلطات المحلية حظر تجول على الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في عدة مدن، من بينها ليل، ابتداء من اليوم الاثنين ولمدة يومين مقبلين من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا. كما فرضت مدينة نيس على شاطئ الريفييرا الفرنسية حظر تجول ليلي للقاصرين من الساعة 9 مساء.

وقال لوكورنو، عقب اجتماع طارئ مع كبار المسؤولين الحكوميين، إنه "لم يتعرض أحد للقتل أمس الأول السبت، رغم مشاهد العنف الشديد والأضرار المادية الواسعة، وهذه معجزة"، مدافعا عن أداء أفراد الشرطة الذين واجهوا مجموعات من الأشخاص المتورطين في أعمال عنف.