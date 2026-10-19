عمرو أديب: جماعة الحوثي أبدت حالة من الغضب المحسوب إزاء قرار مصر بدعم السعودية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الحوثي أبدت حالة من الغضب المحسوب إزاء قرار مصر بدعم السعودية إزاء الاعتداءات التي تتعرض لها.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن قرار الدعم المصري للسعودية غير مريح لجماعة الحوثي ومن يقف وراءها (في إشارة إلى إيران)، مؤكدا أهمية ظهور السلاح سلاح صائد المسيرات المصري Egy-Hel-01 في هذا التوقيت المهم في ظل إمكانية حدوث أي رد فعل على أي قرار يتم اتخاذه.

وشدد على أن هذا السلاح المصري يبعث بحالة من الردع والطمأنينة، بما يشير إلى أن الجيش المصري يؤدي عملًا عظيمًا.

وتابع: «الجيش المصري جيش سلام وجيش مدافع لكن أيضًا مستعد في نفس الوقت»، مؤكدا أن تسلح الجيش المصري يأتي للتأكيد على الجاهزية.

وشدد على أن هذه الجاهزية وحالة الردع يجعل كل من يفكر في استهداف الدولة أن يفكر كثيرًا في أي رد فعل سيتعرض له، موجهًا التحية للقوات المسلحة المصرية على هذه الجاهزية.

وسبق أن نقلت شبكة العربية عن مؤسسات بحثية أمنية ووسائل إعلام في إسرائيل، أنها سلطت الضوء على امتلاك مصر نظام الدفاع بالليزر الجديد "إيجي-هيل-01Egy-Hel-".

وتُعرف المنظومة الجديدة تشغيليًّا بأنها "صائد للطائرات المسيرة"، إذ تتركز مهمتها الأساسية في تقديم الدفاع الجوي قصير المدى ضد المركبات الجوية غير المأهولة، والمسيرات الصغرى، والصواريخ خفيفة الحركة، وفق المصدر نفسه.