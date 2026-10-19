أحمد موسى: الـ110 ملايين مواطن يعنيهم حاجة واحدة زيادة المرتبات والمعاشات ومستوى الأسعار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهمية منتدى مصر 2026، تكمن في الإجابة عن تساؤل "ماذا تحقق منذ 2014؟" ورصد ما حدث في الدولة، وما إذا كانت المشروعات التي نفذتها الدولة مثل العاصمة الإدارية ومشروعات النقل والطرق والموانئ، وقطاع الكهرباء، والتأمين الصحي الشامل، ومنظومة التعليم، وتكافل وكرامة؛ تمثل أهمية للناس أم لا.

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن هناك تغيرات طرأت على منظومة التموين لتصبح "شيئا آخر"، فضلا مدى أهمية مبادرة "حياة كريمة"، واستفادة 60 مليون مواطن من مشروع حياة كريمة الذي يستهدف 4500

قرية، بعد الانتهاء من مرحلته الأولى والدخول في المرحلة الثانية.

وأوضح أن المواطن المقيم في الريف يتساءل عن بديل العاصمة بالنسبة له، مشيرا إلى أن دور مشروعات حياة كريمة هو توصيل الخدمات للمواطن داخل قريته ليستفيد منها بديلا عن خدمات العاصمة التي لن يستفيد منها، على غرار ما يُنفذ في العلمين والمنصورة الجديدة.

ولفت إلى أهمية قياس مدى استفادة المواطنين من الطرق وتحديث مرفق السكك الحديدية، فضلا عن التغيرات التي شهدتها القطارات في مدد الرحلات ومستوى المقاعد والخدمة مقارنة بالسابق.

وشدد في الوقت ذاته على أن المواطن لا يعنيه سوى تساؤلات محددة تدور حول الأجور والمعاشات، مختتما: "المواطن ما يعنيه اليوم، الـ 110 ملايين يعنيهم حاجة واحدة مرتبي يزيد كام؟ معاشي يزيد كام؟ لو أنا منتظر وظيفة، سأحصل عليها أم لأ؟ والأسعار أخبارها إيه؟!".



