فرنسا: تعرض شرطيين بلديين في باريس لاعتداء على هامش أعمال العنف والنهب

تعرّض شرطيان بلديان في باريس، غير مسلّحين، لاعتداء مساء الأحد، على هامش أعمال النهب، ما اضطرهما إلى الاحتماء لدى سكان محليين، وفق ما أفادت به اليوم الاثنين، دلفين بيركلي، رئيسة بلدية الدائرة التاسعة، التي شهدت الواقعة.

وكان الشرطيان، وهما رجل وامرأة، يقومان بدورية في الدائرة التاسعة نحو الساعة الثامنة مساءً، حيث كانت أعمال النهب جارية، عندما تعرّضت مركبتهما لهجوم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في وقت سابق، أنه طلب من محافظي المناطق «فرض حظر تجول» مساء الاثنين، موضحًا أن هذا الإجراء سيكون «جزئيًا» و«محدود النطاق»، بهدف حماية المتاجر بشكل خاص، بعد مشاهد الفوضى في مدن فرنسية عدة نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد لوكورنو، في ختام اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة، أنه من المتوقع الكشف عن تفاصيل ومواقع فرض حظر التجول بعد ظهر الاثنين، عقب مشاورات مع رؤساء البلديات المعنيين.