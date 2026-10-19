المؤبد لـ5 متهمين باستعراض القوة وحيازة أسلحة والشروع في القتل بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الاثنين، 5 أشخاص، بالسجن المؤبد، ومصادرة الأسلحة والأدوات المضبوطة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام؛ لاتهامهم باستعراض القوة وحيازة أسلحة بيضاء ونارية والشروع في القتل.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 20473 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد قيام المتهمين باستعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة والشروع في القتل.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث قيام المتهمين، وهم «ا.ا.ال» و«ز.م.م» و«م.ج.ا» و«م.م.ع» و«ف.ح.ا»، باستعراض القوة والعنف ضد المجني عليهم «م.م.ح» و«أ.م.ح» و«ح.ا.م» و«ع.خ.ع» و«م.ع.ا»، وأهالي منطقة الهانوفيل، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم بدنيًا ومعنويًا وفرض سطوتهم عليهم.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، وتفريغ كاميرات المراقبة، أن المتهمين أشهروا أسلحة بيضاء ونارية، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء، ما عرض حياة المتواجدين بمكان الواقعة للخطر، على خلفية خلافات سابقة ورغبة في إلحاق الأذى بأحد المجني عليهم وقتله، إلا أن أثر جريمتهم قد أُوقف.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين، وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات إلى أن أُحيلوا إلى محكمة الإسكندرية، التي أصدرت بحقهم حكمها المُتقدم، بعضوية المستشارين: طارق محمد هريدي، وخالد محمد عبد الفتاح، وأحمد مختار عبد الحي، وسكرتارية محمود مصطفى.