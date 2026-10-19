مدير الأكاديمية العسكرية: دورنا مع الشباب إعادة صياغة الشخصية وليس تغييرها

قال اللواء محمود صلاح مدير الأكاديمية العسكرية، إن الأكاديمية تعمل على إعادة صياغة شخصية الشاب المتدرب فيها، معقبا: «لا نغير في الشخصية.. فهي تظل كما هي نفس الشخصية لكننا نظهر أفضل ما فيها».

وأضاف خلال جلسة حوارية بمنتدى مصر حول الشباب والرياضة تحت عنوان "من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير"، أن هذا الأمر يتم من خلال صناعة كفاءات بشرية تلتزم بمعايير الإتقان والانضباط الشديد وتأخذ كل قراراتها من خلال التفكير.

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن أي منشأة تعليمية وأكاديمية يجب أن تتسم بحالة انضباطية شديدة، مؤكدا أن هذه الحالة لا يقصد بها حالة عسكرية بقدر ما تعني إبعاد الشخصية عن أي مؤثر خارجي.

ولفت إلى أن العملية التعليمية والتدريبية في هذه المنشآت يجب أن تكون متقنة، مؤكدًا أن الخبراء يؤكدون أن المهارات المطلوبة لأي وظيفة مستقبلية تتخلص في أربعة أمور هي القدرة على العمل الجماعي، والتكيف مع التغيير، ومهارة التواصل والاتصال، والالتزام بالتوقيتات.

ونوه إلى أنه منذ فترات طويلة تعلموا هذه الأمور في الكلية الحربية ويتم غرسها في أي ضابط بالقوات المسلحة، مؤكدا أن دور الأكاديمية مع الشباب المدني الذين ترشحهم الوزارات يتم تدريبهم على تشغيل العقل من خلال إبعاد جميع المؤثرات عنه وبينها إبعاد جهاز المحمول عن المتدرب وتشغيله في توقيتات محددة وأن تكون المكالمة في توقيت محدد.

وأفاد بأن الأكاديمية تساعد الشباب في القدرة على التأمل والتفكير واتخاذ قرار، مؤكدا أن التدريب يستمر 6 أشهر، ويتم تلقين المتدرب سلوكيات معينة يمكنها المواصلة على إتباعها طوال عمره.

وشدد على أن الأكاديمية توفر بيئة منضبطة ومُسيطر عليها بتوقيت في كل شيء سواء الاستيقاظ أم ممارسة الأنشطة أو النوم أو غير ذلك.