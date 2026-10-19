الشرطة الإسبانية تستخدم الهراوات ضد المعلمين في مدريد مع تصاعد الاحتجاجات

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أدت احتجاجات المعلمين المضربين عن العمل ضد سياسة التعليم للحكومة الإقليمية برئاسة إيزابيل دياز أيوسو إلى اشتباكات مع الشرطة في مدريد.

وقام مئات المتظاهرين بسد مداخل قصر سانتونيا في وسط العاصمة الإسبانية حيث كانت رئيسة الإقليم المحافظة تحضر فعالية اليوم الاثنين.

وتحركت الشرطة ضد المتظاهرين لتأمين طريق الوصول إلى المبنى.

وبثت قناة "آر تي في إي" التلفزيونية صورا لمعلمين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي وهم يتعرضون للضرب بالهراوات والدفع إلى الخلف.

واتهمت أيوسو رئيس وزراء إسبانيا الاشتراكي، بيدرو سانشيز، و"اليسار المناهض للديمقراطية" بتدبير "استراتيجية استهداف شخصية ومؤسسية" ضدها.