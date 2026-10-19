الجيش اليمني يعلن صد هجوم حوثي في جبهة كهبوب جنوبي البلاد

أعلن الجيش اليمني، الاثنين، صد هجوم شنّته جماعة الحوثي عبر موجات متتالية من المقاتلين في جبهة كهبوب غربي محافظة لحج جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان لألوية العمالقة الجنوبية التابعة للجيش.

وأشار البيان إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير معدات عسكرية في صفوف جماعة الحوثيين.

وأضاف أن المواجهات استمرت ساعات واستخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة، بمشاركة من التحالف العربي، مؤكدة أنها تمكنت من إجبار المهاجمين على التراجع بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من حجم الخسائر التي تحدث عنها البيان، كما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن المواجهات.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش اليمني، تنفيذ 1164 عملية استهداف دقيقة ضد جماعة الحوثي، وتحييد 558 من عناصرها خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب استعادة مواقع وأسلحة ثقيلة وعتاد عسكري في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته "وسعت أعمالها الهجومية ضمن عملية (فجر اليمن)، منفذة خلال الـ24 ساعة الماضية (1164) عملية استهداف دقيقة ومباشرة".

وأضاف: "أسفرت العمليات عن تحييد 558 عنصرا من عناصر المليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير وإعطاب 135 آلية ووسيلة عسكرية، مع استمرار وحداتنا في تطوير الهجوم وتوسيع مكاسبها الميدانية وفقا للخطة العملياتية".

و"تحييد" مصطلح عسكري يعني إخراج العناصر من دائرة القتال، إما بالقتل أو الإصابة.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو 2026، ويُعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن عقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، تتواصل عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من الحوثيين والسيطرة على العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.