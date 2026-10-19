ماذا قدم محمد صلاح أمام بشكتاش في الدوري التركي؟

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع طرابزون سبور، بعدما ساهم في فوز فريقه على بشكتاش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي موسم 2026-2027.

وسجل صلاح الهدف الثاني لطرابزون سبور، ليعزز تقدم فريقه ويحسم انتصاره، كما رفع رصيده إلى 8 أهداف، منفردًا بصدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة.

وحظيت المواجهة باهتمام جماهيري كبير، في ظل ارتباط اسم النجم المصري ببشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور.

وشارك صلاح أساسيًا في اللقاء، وخاض الدقائق الـ90 كاملة، وقدم أداءً هجوميًا لافتًا، إذ سدد 4 كرات على المرمى، بينها 3 تسديدات بين القائمين والعارضة، دون أن يصنع أي أهداف.

وعلى صعيد التمرير، أرسل قائد منتخب مصر 24 تمريرة دقيقة، إلى جانب 4 تمريرات طويلة، فيما لمس الكرة 50 مرة خلال المباراة، وفقدها بلمسة غير ناجحة واحدة.

ولم يقتصر دور صلاح على الجانب الهجومي، بل سجل 3 مساهمات دفاعية، وحصل على ركلتين حرتين مباشرتين، في إطار تحركاته المتنوعة على مدار اللقاء.

وفي صراعات الاستحواذ، خاض النجم المصري 17 مواجهة أرضية، نجح في الفوز بسبع منها، كما دخل 5 مواجهات هوائية، تفوق في واحدة فقط.

وبهذا الانتصار، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد بشكتاش عند 15 نقطة في المركز الخامس.