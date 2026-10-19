حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة المصري البورسعيدي وأبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح عمر إبراهيم التسجيل لصالح أبو قير للأسمدة في الدقيقة 64، قبل أن ينجح صلاح محسن في إدراك التعادل للمصري البورسعيدي في الدقيقة 79، من ركلة جزاء، ليحصل كل فريق على نقطة من المواجهة.

وبهذه النتيجة، رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما حقق انتصارين وتعادل في مباراتين وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 6 أهداف، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.

في المقابل، وصل رصيد أبو قير للأسمدة إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا وحيدًا، مقابل 5 هزائم خلال مشواره في المسابقة.

وأدار المباراة محمد العتباني حكمًا للساحة، وعاونه كل من الدولي محمد مجدي سليمان وأسامة عبد اللطيف، فيما تولى أحمد حمدي مهمة الحكم الرابع، بينما تواجد الدوليان حسام عزب ووليد ناجي في غرفة تقنية الفيديو.