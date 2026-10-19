بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة أحمد توفيق ومدة غيابه عن الملاعب

كشف نادي بيراميدز عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها أحمد توفيق، لاعب وسط الفريق، خلال مشاركته في مواجهة المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار المنيري إلى أن الإصابة ستبعد أحمد توفيق عن الملاعب لعدة أسابيع، في ظل خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، تمهيدًا لتجهيزه للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع زملائه بصورة طبيعية.