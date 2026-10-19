وليد توفيق يجري بروفات حفله بمهرجان الموسيقى العربية ويهدي «علي الضحكاية» لروح هاني شاكر

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يجري الفنان وليد توفيق، حاليًا، بروفات حفله المقرر إقامته الأربعاء 21 أكتوبر، ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

وعلمت «الشروق»، أن وليد توفيق يستعد لتقديم أغنية «علي الضحكاية» للفنان الراحل هاني شاكر، بعدما أجرى بروفات عليها مع الفرقة الموسيقية، إهداءً لروح أمير الغناء العربي، وتقديرًا لمسيرته الفنية.

وتتضمن الأغاني التي يجري وليد توفيق بروفاتها أيضًا أغنية «مبسوط مبسوط»، بجانب مقدمة أغنية «حبيبة يا مصر»، ضمن البرنامج الغنائي الذي يستعد لتقديمه خلال الحفل.

ومن المقرر أن يقدم وليد توفيق مجموعة من أشهر أغانيه خلال الحفل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية.