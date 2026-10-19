التحالف يحذر الحوثيين من تهريب الأسلحة عبر القوارب التقليدية

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حذرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، جماعة الحوثي من استغلال قوارب تقليدية لتهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية عبر البحر، معتبرة أن ذلك يهدد أمن اليمن والأمنين الإقليمي والدولي، ويعرض المدنيين للخطر.

وقالت قيادة التحالف، في بيان، إنها تحذر الحوثيين من استغلال الوسائط البحرية التقليدية من أنواع "زعمية وهوري وجلبة وسنبوق" في عمليات التهريب.

وأضافت أن استخدام تلك الوسائط في تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية عبر البحر "يشكل تهديدًا لأمن اليمن وكذلك الأمن الإقليمي والدولي، مما يعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر".

ودعت قيادة التحالف جميع ملاك الوسائط البحرية إلى "ضرورة عدم التعامل مع المليشيا الحوثية الإرهابية في عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية عبر البحر إلى الشواطئ اليمنية".

وأوضحت أن دعوتها تأتي "حفاظًا على أرواحهم وسلامة ممتلكاتهم".

ولم يتضمن البيان تفاصيل عن عمليات تهريب محددة أو ضبط شحنات أسلحة عبر البحر.

ويأتي التحذير في ظل تصعيد عسكري متواصل من الحوثيين ضد السعودية، بالتزامن مع تصاعد المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية في اليمن منذ يوليو 2026.

وتركزت الهجمات الحوثية خلال أكتوبر الجاري على مطارات الملك خالد بالرياض وأبها وجازان ونجران والدمام، إلى جانب منشآت نفطية ومواقع عسكرية، وفق بيانات سعودية وإعلانات للحوثيين.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.