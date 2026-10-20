نشأت الديهي: تصريحات الرئيس السيسي بشأن إعداد كوادر للرئاسة فرصة تاريخية مش عايزين نغامر بالبلد

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إعداد كوادر من الآن لتولي رئاسة مصر عقب انتهاء فترة ولايته في عام 2030، تمثل فرصة تاريخية للاستعداد للمرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية عدم المغامرة بمستقبل البلاد.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن حديث الرئيس عن إعداد كوادر مؤهلة لقيادة الدولة خلال السنوات المقبلة يحمل رسالة مهمة بشأن ضرورة الاستعداد المبكر للمرحلة القادمة، مضيفًا: "دي فرصة تاريخية لمصر.. قال يلا بينا علشان نجهز البلد، مش عايزين نغامر بالبلد، هذا كلام تاريخي".

وأضاف أن مصر في حاجة إلى معارضة وطنية نزيهة، تستطيع ممارسة دورها السياسي وتقديم رؤى بديلة، مع مراعاة مصالح الدولة ومستقبلها، محذرًا مما اعتبره محاولات لإعادة طرح أفكار وتجارب سياسية سابقة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين بالتحديات التي تواجه البلاد، داعيًا إلى الاستعداد للمرحلة المقبلة، ومشددًا على ضرورة وجود معارضة وطنية مسئولة تطرح بدائل سياسية واضحة، وتشارك في النقاش العام بما يخدم مصلحة مصر.