قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية زادت أهمية «منتدى مصر 2026»، مشيرًا إلى أن فعالياته شهدت حضور وجوه جديدة ومؤثرة، كان معظمها من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «النهار»، مساء الاثنين، أن التعامل الحكومي مع ما وصفه بـ«غول السوشيال ميديا» يفتقر إلى حلول واضحة حتى الآن، رغم التأثير المتزايد لهذه المنصات في المجتمع وتشكيل وعي المواطنين واتجاهاتهم.

- الإنجازات والتواصل مع الشباب

وأوضح أن الدولة حققت إنجازات واضحة في عدد من المجالات، من بينها مشروعات الإسكان والتطوير العمراني التي نقلت فئات من المواطنين من بيئات غير صحية إلى مجتمعات سكنية متكاملة تضم خدمات رياضية وصحية واجتماعية.

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي عن محدودية معلومات بعض أبناء الأجيال الجديدة يعكس فجوة في التواصل، مستشهدًا بعدم معرفة عدد من طلاب الجامعات بمشروع الأسمرات، بما يستدعي تطوير أساليب تعريف الشباب بالمشروعات القومية والنتائج التي حققتها الدولة.

وأكد أن أسئلة المواطنين تمثل محورًا رئيسيًا في «منتدى مصر 2026»، وأن الإجابة المباشرة عنها من رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمنح الرأي العام صورة أوضح عن الحقائق والتحديات والجهود المبذولة في مختلف الملفات.

- الدعم النقدي وتشابه الأسماء

ذكر مسلم أن إعداد قواعد بيانات متكاملة لمنظومة الدعم النقدي استغرق جهدًا كبيرًا، فيما تأخر وصول ثمار هذا العمل إلى المواطنين، وهو ما يتطلب تسريع الاستفادة من البيانات وتحويلها إلى أثر ملموس في مستوى الخدمات والحماية الاجتماعية.

وشدد على ضرورة التوصل إلى حل عاجل لأزمة تشابه الأسماء، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها بدقة، ويساعد المواطن على الشعور بنتائج الإنجازات الحكومية في احتياجاته ومشكلاته اليومية.

- غياب المجالس المحلية

وصف غياب المجالس المحلية بأنه أزمة كبيرة ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية، موضحًا أن قطاعات واسعة من الشارع المصري تتطلع إلى إجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت.

ورأى أن المجالس المحلية تمثل أداة أساسية لحل المشكلات الصغيرة على أرض الواقع ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، إلى جانب دورها في إعداد الكوادر السياسية وتأهيلها وتحفيز المشاركة في العمل العام.

- تفويض الدفاع عن السعودية

كشف مسلم أن جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة التفويض الذي طلبه الرئيس السيسي بشأن الدفاع عن المملكة العربية السعودية عُقدت في وقت متأخر مساء الاثنين، بسبب انعقاد جلسات «منتدى مصر 2026» خلال اليوم.

وأوضح أن المناقشات البرلمانية لم تشهد إعلان أي عضو رفضه للتفويض حتى الآن، فيما امتنع بعض الأعضاء عن التصويت، لافتًا إلى اتجاه الكتل التصويتية داخل المجلس نحو الموافقة، مع توقع صدور القرار النهائي خلال الأسبوع المقبل.

- السلام والردع

أعرب مسلم عن أمله في تجنب اندلاع الحرب، تعليقًا على بيان الأزهر الشريف بشأن الانخراط في القتال، مؤكدًا أن مصر والسعودية تمثلان كيانًا واحدًا، وأن أمن البلدين ومصالحهما يرتبطان بصورة وثيقة.

وأشار إلى أن تحقيق السلام يرتبط بالدعوات والمواقف الداعية إلى التهدئة، إلى جانب امتلاك عناصر الردع والقدرة على حماية الأمن والاستقرار ومنع الاعتداءات.